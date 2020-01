Pompeo: l’Iran mina il processo di pace in Afghanistan (Di martedì 7 gennaio 2020) Mike Pompeo, Segretario di stato Usa ha accusato l’Iran di minare la pace in Afghanistan. Il braccio destro di Donald Trump è intervenuto poche ore fa sul tema, nel corso di una conferenza stampa al dipartimento di stato. Secondo Mike Pompeo la situazione in Afghanistan si sta complicando, soprattutto a causa dell’Iran e della presunta … L'articolo Pompeo: l’Iran mina il processo di pace in Afghanistan proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

