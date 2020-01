Perché abbreviare la data "2020" sui documenti ufficiali potrebbe essere pericoloso (Di martedì 7 gennaio 2020) Non abbreviate la data “2020” sui documenti ufficiali. L’avvertimento arriva via WhatsApp, un’allerta che mirerebbe a tutelare i contribuenti, che ingenuamente potrebbero diventare vittime di frode. Qual è sarebbe il problema? Al “20” potrebbe essere aggiunta un’altra cifra, falsando la data indicata (ad esempio “19″: con risultato 2019). In realtà, scrive il sito Bufale.net, il messaggio che circola sugli smartphone è un falso: non si tratta di una reale consulenza legale. Tuttavia, il consiglio resta valido. Il messaggio fake che circola su WhatsApp:Consulenza legale per il 2020. Quando scriviamo una data nei documenti, durante quest’anno è necessario scrivere l’intero anno 2020 in questo modo: 31/01/2020 e non 31/01/20 solo perché è possibile per qualcuno modificarlo ... Leggi la notizia su huffingtonpost

