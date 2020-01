Palermo, Forza Nuova regala calze nere per l’Epifania e all’evento partecipano sindaco e vicesindaco (Di martedì 7 gennaio 2020) Forza Nuova festeggia l’Epifania regalando calze nere ai bambini, e insorge la polemica. Succede a Trappeto, città in provincia di Palermo, dove l’evento era stato anticipato giorni fa con un tweet. «Oggi, in vista dell’Epifania, nella nostra sezione, i militanti hanno donato 100 calze ai bambini. Ringraziamo sindaco e vicesindaco per aver presenziato», avevano scritto. La bufera si è scatenata non tanto per la “colorita” iniziativa, quanto per la presenza di due figure istituzionali come quelle, appunto, del sindaco e del suo vice. La polemica sui social A denunciare la cosa è Antonio Lombardo, deputato in quota Cinque Stelle: «La Befana non è fascista», ha scritto in un post su Facebook, «Non ricordavo le calze nere fasciste! Ritengo gravissimo quello che è accaduto oggi a Trappeto». Lombardo ha poi detto che «Al di là delle ... Leggi la notizia su open.online

