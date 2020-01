Minaccia la moglie con un’ascia e prova a scappare col figlio: arrestato 42enne casertano (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAversa (Ce) – Nella tarda sera del 04 gennaio 2020 il personale del Commissariato di Aversa, diretto dal Primo Dirigente Dott. Vincenzo Gallozzi, ha tratto in arresto tale G.L., 42 anni per i reati di resistenza e lesioni a P.U., nonché segnalato all’A.G. anche per i reati di maltrattamenti ed estorsione. In particolare la Volante del Commissariato è interventuta a Gricignano d’Aversa, Via caduti sul Lavoro per una lite molto animata tra coniugi. Non appena giunti sul posto gli Operatori di Polizia hanno trovato la donna che, spaventatissima, ha riferito di essere stata poco prima Minacciata dal marito con un’ascia. Giunto anche il marito il quale, in evidente stato di alterazione dovuta all’utilizzo di sostanze stupefacenti, si è introdotto nella propria auto con il figlio minorenne cercando di ... Leggi la notizia su anteprima24

