Kovacevic ferito a colpi d'arma da fuoco ad Atene, agguato shock: le condizioni dell'ex Juventus e Lazio (Di martedì 7 gennaio 2020) Grande apprensione per le condizioni dell'ex attaccante di Lazio e Juventus Darko Kovacevic. Secondo alcuni importanti portali greci come to10.gr, alcune persone si sarebbero avvicinati alla sua abitazione ad Atene e gli avrebbero sparato ferendolo alle gambe. Un agguato in piena regola per il dirigente serbo. I malviventi non sono ancora stati individuati, così come il movente del gesto. Kovacevic è stato trasportato immediatamente in ospedale in ambulanza, ma non sarebbe in pericolo di vita.

