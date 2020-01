Incidenti: auto perde controllo su A29 Palermo-Trapani, un morto (Di martedì 7 gennaio 2020) Palermo, 7 gen. (Adnkronos) – Incidente mortale sull’autostrada A29 diramazione Alcamo-Trapani, all’altezza del km 22,600. L’incidente ha coinvolto una sola autovettura e una persona ha perso la vita. Il traffico è momentaneamente bloccato in direzione di Trapani. Sul posto si trova il personale dell’Anas per la gestione della viabilità. L'articolo Incidenti: auto perde controllo su A29 Palermo-Trapani, un morto CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

