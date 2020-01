Grande Fratello Vip 2020: Canale 5 ’si gioca’ sette puntate a gennaio. Ecco il calendario (Di martedì 7 gennaio 2020) Pupo, Signorini, Nara - GF Vip 2020 Tra le novità della quarta edizione del Grande Fratello Vip c’è sicuramente la messa in onda. A cambiare, rispetto alle prime stagioni condotte da Ilary Blasi, non è soltanto il periodo (il reality veniva sempre trasmesso in autunno), ma anche la periodicità delle puntate; si parte di mercoledì, si continua di venerdì e si raddoppia di lunedì. “Proseguiremo con un doppio appuntamento per tutto il mese di gennaio. Non andremo in onda lunedì prossimo per non fare tre puntate nel giro di 7 giorni.Questo sarà l’unico mercoledì. Durante Sanremo, andremo in onda il lunedì. “ ha dichiarato Giancarlo Scheri nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma, al via domani sera su Canale 5 con Alfonso Signorini, Pupo e Wanda Nara (qui il cast di concorrenti). Grande Fratello Vip 2020: il calendario delle puntate Ecco, ... Leggi la notizia su davidemaggio

GrandeFratello : In diretta dalla conferenza stampa di #GFVIP sveliamo in esclusiva i nostri nuovi concorrenti: ladies and gentlemen… - matteorenzi : La password di Stato anche per i servizi privati è inquietante. Il Ministro Pisano attui il piano già pronto lancia… - matteosalvinimi : Il Grande Fratello al governo. Questi sono pericolosi. #Pisano -