Gli orsetti lavatori sorpresi in giardino si fingono statue: il buffo (e viralissimo) video (Di martedì 7 gennaio 2020) Gli orsetti lavatori sorpresi in giardino si fingono statue: il buffo (e viralissimo) video “Non ti muovere, non può vederci!”. Sembra dire proprio questo uno degli orsetti lavatori al suo “compagno” nel video, diventato virale, che ritrae due procioni mentre vengono sorpresi nel giardino di un’abitazione. Si tratta di una clip davvero breve ma che, una volta messo in rete, ha ricevuto tantissimi clic e condivisioni sui social. I due orsetti lavatori si aggiravano di notte nel giardino e, quando il proprietario di casa è uscito per capire da dove arrivavano i rumori, la reazione degli animali è stata davvero buffa: gli orsetti infatti, invece di scappare via, si sono immobilizzati come statue, rimanendo fermi a braccia aperte proprio come se fossero stati impagliati. Da qui il titolo del video, condiviso per la prima volta su Twitter: ... Leggi la notizia su tpi

repubblica : Orsetti lavatori scoperti in giardino: si fingono 'statue' - dantesayshitome : Quando sono presa in qualcosa mi dimentico di mangiare, ieri ho pranzato nel half time con un panino e ieri sera co… - GiusPecoraro : RT @LaSkilly: Gli #orsettilavatori vengono scoperti in giardino e fanno finta di essere 'statue': Poi qualcuno ancora si ostina a pensare c… -