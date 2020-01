Gazzetta: terza sconfitta di fila in casa per il Napoli, non succedeva dai tempi di Zeman (Di martedì 7 gennaio 2020) Partenza disastrosa per il Napoli di Gattuso che perde la prima gara del 2020 e la terza di fila al San Paolo. Una squadra che ha mostrato cenni di qualche progresso che si sono però sgretolati Il Napoli è stato la Befana più generosa del mondo, mettendo più di uno zampino in tutti i gol nemici. terza sconfitta di fila al San Paolo per gli azzurri, non succedeva dal 2000 con Zdenek Zeman. Rispetto a un anno fa: 17 punti in meno e 10 gol subiti in più. Numeri da grande crisi. Qualche progresso si è visto, sia chiaro, ma troppi uomini cardine sono irriconoscibili (Ruiz, Zielinski, Insigne). Piuttosto che guardare l’Europa che si allontana, compattarsi e lavorare duro, come Rino Gattuso ha fatto per una vita L'articolo Gazzetta: terza sconfitta di fila in casa per il Napoli, non succedeva dai tempi di Zeman ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

