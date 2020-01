Formula 1, Verstappen rinnova con la Red Bull. Hamilton resta in Mercedes? (Di martedì 7 gennaio 2020) Max Verstappen rinnova con la Red Bull fino al 2023. L’olandese: “Il nostro obiettivo è lottare per il Mondiale”. Hamilton resta in Mercedes? VIENNA (AUSTRIA) – Max Verstappen rinnova con la Red Bull fino al 2023. La notizia è stata data dalla scuderia austriaca che con il suo team principal Chris Horner ha accolto con soddisfazione la firma del pilota olandese. “Con la sfida del cambio di regolamenti nel 2021 – ha precisato il numero uno della scuderia – la chiave è la continuità nel maggior numero di aree possibili. Max crede nella partnership che abbiamo forgiato con il nostro fornitore di motori Honda e siamo contenti di avere esteso la nostra relazione con lui“. Verstappen: “Sono felice del rinnovo” Contento del rinnovo Max Verstappen: “Sono davvero felice di aver prolungato il contratto. In questi anni ... Leggi la notizia su newsmondo

