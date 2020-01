Fabrizio Frizzi e il suo ultimo post su Twitter poco prima di morire: il pazzesco destino (Di martedì 7 gennaio 2020) Fabrizio Frizzi manca alla famiglia e a tutti gli italiani Sono trascorsi quasi un paio d’anni dalla morte di Fabrizio Frizzi avvenuta per via di un’emorragia cerebrale causata da un brutto male. Una scomparsa che ha segnato la moglie Carlotta Mantovan, la figlia Stella anche se è ancora piccola per capire certe cose e tutte le persone che gli volevano bene. Stiamo parlando del pubblico che ogni giorno lo seguiva con affetto a L’Eredità, ma anche amici e colleghi di lavoro come Milly Carlucci, Carlo Conti ed Antonella Clerici. Per non parlare della sua ex moglie Rita Dalla Chiesa, e proprio quest’ultima di recente è finita nuovamente al centro delle polemiche per un post su Twitter. Rita Dalla Chiesa criticata per nominare spesso il suo ex Dopo la prematura e tragica scomparsa di Fabrizio Frizzi, Rita Dalla Chiesa è stata più volte criticata ed attaccata ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Fabrizio Frizzi e il suo ultimo post su Twitter poco prima di morire: il pazzesco destino - - matattica : Oggi qui per ricordarvi che la figlia di Fabrizio Frizzi chiama Carlo Conti “babbo Carlo” - EMMA19941228 : RT @Assunta66117447: Mi è appena venuto in mente. ...I soliti ignoti condotto dal nostro Fabrizio frizzi quando si confermava con il martel… -