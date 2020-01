Dracula, il vampiro secondo Netflix (Di martedì 7 gennaio 2020) "Dracula" è il mito del vampiro aristocratico riscritto per Netfix e BBC da Mark Gatiss e Steven Moffat. Potevano farlo in questo modo soltanto loro perché sanno che cosa vuole il pubblico del "binge" in streaming. Ritmi condensati per starci bene in una miniserie da tre episodi. E sangue, tanto sangue. Leggi la notizia su tv.fanpage

TBMT2 : State vedendo #Dracula ? Ripassiamo un po' di faccenduole riguardo il mito del #vampiro TBMT: Vampiri, parliamone… - KayWords : Riassunto #DraculaNetflix ep. 2. Citazioni: partita a scacchi col vampiro, Mano della Famiglia Addams, Assassinio s… - stopridingmyD : @believeinmusic_ SPOILER: Storia di Lucy interessante, geniale farlo risvegliare ai nostri giorni, GENIALE. Agatha… -