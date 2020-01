Don Matteo 12, Pasquale Di Nuzzo a Blogo: "Vi presento Jordi" (Di martedì 7 gennaio 2020) "Jordi è un ragazzo che non segue la masse, non segue le mode, ascolta la musica sui vinili e per questo è oggetto di burla. Si difende nel suo segreto, la danza. Nessuno sa che balla, ma ogni volta che esce da scuola va a ballare. È l'unica ragione che lo tiene vivo verso i suoi sogni". Pasquale Di Nuzzo racconta così, ai microfoni di Blogo, il personaggio che interpreta nella dodicesima stagione di Don Matteo, al via da giovedì prossimo su Rai1. L'attore, scoperto da Amici di Maria De Filippi come ballerino nel 2012, spiega che il suo Jordi instaurerà "un rapporto unico e molto bello" con Sofia, la ragazza interpretata dall'ex youtuber Mariasole Pollio. Don Matteo 12, Mariasole Pollio a Blogo: "L'umiltà di Terence Hill è emozionante. Il mio futuro? Sogno Sanremo" (VIDEO) La video intervista di Blogo alla giovane attrice ex youtuber ... Leggi la notizia su blogo

