Demi Moore irriconoscibile: invecchiata e struccata sconvolge il web [demi mFOTO] (Di martedì 7 gennaio 2020) demi Moore, 57 anni compiuti a novembre, è tuttora una meravigliosa icona di una bellezza senza tempo. L’attrice è stato il sogno erotico di milioni di spettatori fin dall’esplosione del suo successo con film come Ghost, Proposta Indecente e Soldato Jane. Di certo essersi cimentata in ruoli sexy e aver interpretato personaggi dalla forte connotazione erotica hanno contribuito a renderla una delle più grandi sex symbol hollywoodiane… E non solo! Amata in tutto il mondo, si è guadagnata facilmente il soprannome di demi goddess (“semi-dea”) e forse anche per questo vederla struccata e quasi irriconoscibile, nell’ultima foto che sta circolando sul web, ha lasciato senza parole i fan. Neanche i grandi occhiali da vista riescono a ‘camuffare’ il volto invecchiato, dimagrito e struccato della Moore, che di sua spontanea volontà ha pubblicato uno scatto fatto ... Leggi la notizia su velvetgossip

