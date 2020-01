Alessia Marcuzzi, il suo lato B è da sogno. I fan rischiano l’infarto: “Il panorama…” (Di martedì 7 gennaio 2020) La bellissima conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi è in vacanza alle Maldive, una delle mete preferite dai vip insieme a Dubai. Negli ultimi giorni è stata a sorpresa criticata da alcuni follower per alcune sue foto pubblicate sui social. C’è infatti chi le aveva scritto: “Ma mangi?”, in riferimento alla sua magrezza, ed altri: “Avesse qualcosa di bello…è tutta storta…qualche foto per coprire difetti no eh?”, “Mi sembri molto ridicola, neanche Malgioglio”. Ma in queste ore sembra aver messo tutti d’accordo con un post sensazionale che ha puntato l’attenzione sul suo fisico e soprattutto su un dettaglio del suo corpo. La donna, che non dimostra assolutamente i suoi 47 anni, si è immortalata mentre corre nelle acque del Paese asiatico. Ed i suoi fan non hanno potuto far altro che complimentarsi con lei per la sua forma ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

jef_sotto : RT @telegnocca: la dea Alessia Marcuzzi baciata dal sole delle Maldive????????????? - heartrebel9 : Ilary blasi non è stata citata minimamente, forse forse non è stata una sua decisione di abbandonare il #GFvip. Alf… - KontroKulturaa : Alessia Marcuzzi: “Sei ridicola, nemmeno Cristiano Malgioglio” - -