Al Teatro Golden Gianfranco Jannuzzo in “Siciliano per caso?” dal 14 gennaio (Di martedì 7 gennaio 2020) Debutta per la prima volta sul palcoscenico del Teatro Golden di Roma, martedì 14 gennaio, Gianfranco Jannuzzo protagonista assoluto dello spettacolo “Siciliano per caso?” scritto da Roberto d’Alessandro e Andrea Lolli. Uno spettacolo composto appositamente per Gianfranco, una storia che lo rappresenta e vuole raccontare in parte la sua vita ed in parte mettere in evidenza, se ce ne fosse bisogno, le doti di attore eccezionale qual é. “Siciliano per caso?” è il contenitore che viene utilizzato dai due autori, Roberto d’Alessandro e Andrea Lolli, per descrivere la storia di Giovannino Pattarizzuti che parte dalla sua Sicilia, dov’è nato, per arrivare e girare in Italia in cerca di un luogo e di una realtà differente. Così saranno tanti i personaggi che Giovanni Pattarizzuti incontrerà sul suo cammino, tanti volti diversi, tanti caratteri e ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Al Teatro Golden Gianfranco Jannuzzo in “Siciliano per caso?” dal 14 gennaio: Debutta per… - CulturaSpettac3 : Gianfranco Jannuzzo in 'Siciliano per caso?' dal 14 gennaio al 2 febbraio 2020 al Teatro Golden di Roma -… - OltreleColonne : Gianfranco Jannuzzo in 'Siciliano per caso? Al Teatro Golden di Roma -