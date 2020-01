A Pomeriggio 5 una segnalazione sulla scomparsa di Luigi Mario Favoloso: era sul treno per Milano (Di martedì 7 gennaio 2020) Anche nella puntata di Pomeriggio 5 si parla della scomparsa di Luigi Mario Favoloso. L’ex fidanzato di Nina Moric sembra essere scomparso nel nulla anche se Barbara d’Urso annuncia, all’inizio dello spazio dedicato al caso, che c’è una segnalazione. Ci sono anche delle novità: pare infatti che Luigi Favoloso si sia allontanato da casa con il passaporto. Non ha quindi lasciato tutti i documenti ma ha con sé il passaporto. “Ricordiamo che non è un gioco, c’è una denuncia di scomparsa” ha detto Barbara d’Urso. Questa mattina la mamma di Luigi Mario Favoloso aveva lanciato un appello da Storie Italiane mentre a Mattino 5 c’era stato in collegamento telefonico l’amico dell’imprenditore, Alex Fiumara che ieri sui social aveva lanciato diversi appelli per chiedere aiuto, una volta saputo della scomparsa del ragazzo. ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

