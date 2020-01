Zenga: ”Napoli? Adoro Gattuso. Ecco cosa manca a Rino” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Zenga: Napoli? Adoro Gattuso, ma come si fa a discutere Ancelotti? A Rino manca un Lobotka Walter Zenga ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport parlando -tra l’altro- della Juventus, del Napoli, di Gattuso ed Ancelotti. Queste le parole dell’allenatore: “La Juventus è ancora favorita, ma Conte è mostruoso. E se gli prendono anche Vidal… Napoli? Adoro Gattuso, ma come si fa a discutere Ancelotti? A Rino manca un Lobotka. Inter-Roma è la vera fotografia del lavoro di Fonseca. La Lazio è devastante a centrocampo e con Caicedo ha una scheggia impazzita. Ibrahimovic? Mossa giusta: chi è bravo gioca, a 19 come a 38 anni. Ibra è la scossa”. Conclude Zenga. L'articolo Zenga: ”Napoli? Adoro Gattuso. Ecco cosa manca a Rino” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi la notizia su forzazzurri

