Un posto al sole anticipazioni 7 gennaio 2020: per Serena e Filippo è il momento della resa dei conti (Di lunedì 6 gennaio 2020) Nella puntata di Un posto al sole in onda martedì 7 gennaio 2020 su Rai3, tra Serena e Filippo si avvicina il momento della resa dei conti: anticipazioni. Un posto al sole torna martedì 7 gennaio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni parlano di una fine delle vacanze natalizie davvero funesta per Serena e Filippo. Mettendo insieme i pezzi, Serena costringe Filippo a un duro confronto. Silvia e Arianna offrono a Patrizio di lavorare di nuovo al Vulcano,lui chiede più soldi ma qualcuno potrebbe mettergli i bastoni tra le ruote. Fallito il tentativo di Raffaele e Ornella di far fare pace a Renato e Otello, quest'ultimo prende una decisione che potrebbe gettare il rapporto con il coinquilino nel caos più totale. L'appuntamento con la nuova puntata ... Leggi la notizia su movieplayer

