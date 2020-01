Ultime Notizie Roma del 06-01-2020 ore 07:10 (Di lunedì 6 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale un giorno davvero d’azione da Francesco Vitale in studio il presidente americano Donald Trump ribadisce che serviranno attaccherà gli Stati Uniti ci sarà una grave rappresaglia e mette in guardia anche Baghdad se le truppe americane saranno costrette a lasciare lì le sanzioni saranno enormi Believer di Germania Francia Gran Bretagna e chiedono all’iran di tornare ad applicare l’accordo sul nucleare del 2015 contro Baghdad intanto l’iran si prepara un nuovo corteo funebre memoria del generale Custer musulmani dopo che aveva si riversa Panamera umana ingegneri americani uccisi durante un attacco di miliziani jihadisti di al shabaab andiamo in Italia ragazzi sequestro un ambulante operatori sanitari del 118 all’ospedale Loreto Mare di Napoli per costringerli a soccorrere un amico sedicenne con una distorsione al ginocchio è ... Leggi la notizia su romadailynews

