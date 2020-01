The Batman: Jeffrey Wright annuncia l'inizio delle riprese (Di lunedì 6 gennaio 2020) L'attore Jeffrey Wright ha svelato di aver iniziato le riprese di The Batman e online e appaiono nuove foto dal set. The Batman arriverà sugli schermi solo il 25 giugno 2021 e le riprese sono iniziate nella città di Londra, come rivela un tweet condiviso online da Jeffrey Wright. L'attore, che ha il ruolo del comissario Gordon, ha infatti scritto online che era pronto a immergersi nel mondo tratto dai fumetti della DC. Jeffrey Wright ha condiviso: "Mi sono svegliato alle 10 di sera in preda al jet lag pensando di essere in ritardo. Ora sono le 4.45 del mattino. Esco per andare a Gotham". Sui social sono inoltre apparse ulteriori foto inedite scattate a Londra, dove è stata ricostruita la ... Leggi la notizia su movieplayer

The Batman : Gotham City nelle nuove foto dal set del film : Gotham si svela nelle prime foto dal set londinese di The Batman , il nuovo film di Matt Reeves che vedrà protagonista Robert Pattinson. Londra si trasforma in Gotham nelle prime foto dal set di The Batman , il nuovo film di Matt Reeves che vedrà protagonista Robert Pattinson. La produzione del film è appena iniziata e online sono emersi i primi dettagli di quello che sarà lo scenario del film . Come si può vedere nelle foto condivise sui social, a ...

The Batman : Matt Reeves in lite con Warner Bros. per tenere il film fuori dal DCEU : Il regista di The Batman Matt Reeves sarebbe in conflitto con Warner Bros. per tenere il suo film al di fuori del DCEU , sulla scia del successo di Joker. Secondo alcuni rumor, in casa Warner Bros. sarebbe in corso un conflitto tra il regista Matt Reeves e lo studio per tenere The Batman fuori dal DC Extended Universe. Dopo i flop di Justice League e Suicide Squad, Warner Bros. sembra aver ritrovato la strada maestra piazzando successi come ...

The Batman : nuovi dettagli sulla Batsuit di Robert Pattinson : nuovi dettagli sul costume che l'Uomo Pipistrello di Robert Pattinson indosserà in The Batman hanno fatto la loro comparsa su Twitter. nuovi dettagli sul costume di Robert Pattinson in The Batman sono stati diffusi dal reporter di Variety Kris Tapley. Il giornalista ha pubblicato su Twitter un'anticipazione aull'aspetto della nuova Batsuit . Secondo Kris Tapley, il costume indossato da Robert Pattinson in The Batman sarà basato sul design di Lee ...

The Batman : le prime foto dal set anticipano un imponente funerale : Le prime foto dal set di The Batman svelano la costruzione di un' imponente cattedrale in cui verrà ambientata la scena di un funerale . Le riprese di The Batman stanno per prendere il via a Cardington, le prime foto dal set svelano la costruzione di un' imponente cattedrale in cui verrà ambientata la scena di un funerale . Si tratterà forse del funerale dei genitori di Bruce Wayne? L'utente @CardingtonSheds ha diffuso su Twitter una serie di foto ...

Robert Pattinson : "Se con The Batman va male - mi darò al porno" : Robert Pattinson , futuro protagonista di The Batman , scherza sulle aspettative altissime legate al ruolo: se va male , si darà al porno indipendente. Robert Pattinson si darà al porno. Così la star di The Batman ha scherzato sulle tantissime aspettative legate ad un ruolo così affascinante ma anche impegnativo, che sta affrontando dalla scorsa primavera. Per la precisione Robert ha specificato che se gli andrà male con questo film si darà al ...

The Batman : il calco del viso di Robert Pattinson svela l'aspetto che avrà nel film! : pippo Un artista ha anticipato l'aspetto del nuovo Uomo Pipistrello in The Batman realizzando un calco del viso di Robert Pattinson e inserendolo nella maschera di Batman , il risultato è diventato subito virale. Dovremo attendere un po' di tempo prima di vedere Robert Pattinson nel ruolo del Cavaliere Oscuro. In attesa dell'uscita di The Batman , lo scultore @ReevzFX ha realizzato un calco del volto dell'attore aggiungendo la maschera di Batman . ...

Batman Arkham Legacy assente ai The Game Awards 2019 : che fine ha fatto? : A distanza di ormai un giorno abbondante dalla conclusione dei The Game Awards 2019 abbiamo praticamente metabolizzato le grandi presenze, sebbene ci sia un'assenza altrettanto rilevante che pesa come un macigno sull'evento, quella di Batman Arkham Legacy . Il nuovo capitolo della serie videoludica dedicata all'Uomo Pipistrello era atteso all'appuntamento con i fan proprio in occasione della notte degli Oscar dei videogiochi. Ma tutti i ...

The Batman : Dave Bautista ha anticipato che sarà Bane in un misterioso post? : Dave Bautista potrebbe aver anticipato ai fan la sua partecipazione al cinecomic The Batman nel ruolo del villain Bane in un misterioso post pubblicato su Twitter. Un post misterioso di Dave Bautista pubblicato su Twitter potrebbe aver anticipato la presenza dell'attore in The Batman nel ruolo del villain Bane . Poche ore fa Dave Bautista ha condiviso su Twitter una sua foto che lo vede vicino al logo Warner Brothers in quello che sembra un ...

The Batman : svelato il titolo che verrà usato durante la produzione! : The Batman sta per entrare nella fase delle riprese ed è stato ora svelato il titolo che verrà utilizzato per la produzione. The Batman sta per entrare nella fase delle riprese ed è stato svelato il titolo utilizzato per la produzione: Vengeance, secondo quanto riporta la testata Production Weekly. Il nuovo cinecomic della Warner con protagonista Robert Pattinson è infatti inserito nella lista dei progetti che verranno prodotti nel 2020, ...

The Batman : Peter Sarsgaard farà parte del cast : The Batman avrà tra i propri interpreti anche l'attore Peter Sarsgaard , come ha annunciato ufficialmente il regista Matt Reeves. The Batman ha trovato un altro dei suoi protagonisti: Peter Sarsgaard ha infatti ottenuto uno dei ruoli al centro del cinecomic che riporterà sul grande schermo Bruce Wayne, questa volta mostrato in una versione più giovane rispetto al passato. Il regista Matt Reeves, come aveva fatto in occasione di altri nomi degli ...

Geralt della serie The Witcher di Netflix è 'una miscela di Superman e Batman' : Henry Cavill, la star della serie The Witcher di Netflix , ha recentemente paragonato il suo nuovo personaggio di Geralt di Rivia al suo ruolo di Superman e ad un altro eroe della DC. Il protagonista del prossimo show di Netflix ha affermato che il ruolo di Geralt nel mondo di The Witcher rende il personaggio "come una miscela di Superman e Batman", spiegando in dettaglio come vede Geralt in relazione a questi eroi. Cavill ha parlato con Kevin ...

Robert Pattinson su The Batman e i fan : "Spero non succeda come per Twilight" : Robert Pattinson si augura che la fama che arriverà per The Batman sia meno nociva e stressante rispetto a quella avuta per Twilight. Robert Pattinson sa che con The Batman sarà nuovamente al centro dei riflettori ma spera che stavolta l'attenzione dei fan sia meno stressante rispetto a quando successe per Twilight. La saga dei vampiri romantici catapultò sia lui che Kristen Stewart in un vortice fatto da paparazzi, fan scatenate, articoli sui ...

Batman Arkham Legacy e un nuovo remake di Activision potrebbero essere annunciati ai prossimi The Game Awards : Siamo ancora a un mese di distanza dall'inizio dei The Game Awards 2019, ma già circolano rumor su quello che potrebbe essere annunciato all'evento. Siamo abituati alle indiscrezioni in vista dello show, ma le ultime voci sembrano piuttosto eccitanti.Le indiscrezioni più recenti provengono dall'insider Sabi, che ha già "viziato" l'intera conferenza E3 2019 di Bethesda o l'annuncio di Final Fantasy VIII Remastered tempo fa."Di recente ho sentito ...

