Stupratore seriale | finalmente in manette | abusa di quasi 200 uomini in 10 anni (Di lunedì 6 gennaio 2020) Uno Stupratore seriale ha mietuto quasi 200 vittime, tutte uomini, riuscendo a fare loro ciò che voleva. finalmente lo hanno fermato. È stato finalmente catturato dopo ben 10 anni uno Stupratore seriale, che agiva sempre con lo stesso modus operandi. Il maniaco in questione ha mietuto quasi 200 vittime in tutto questo tempo. LEGGI ANCHE … L'articolo Stupratore seriale finalmente in manette abusa di quasi 200 uomini in 10 anni

