Scuola superiore, metà degli studenti indecisi sull’iscrizione (Di lunedì 6 gennaio 2020) Con il nuovo anno si deve già cominciare a pensare alle iscrizioni alle prime classi delle scuole superiori che saranno aperte già a partire da domani 7 gennaio. Chi andrà verso i licei, chi verso istituti tecnici e professionali, ma quasi la metà degli studenti sono ancora totalmente indecisi sul da farsi. Lo dice il sondaggio di Skuola.net, svolto in collaborazione con Radio24, che ha chiesto a 3mila studenti di terza media i loro programmi per il prossimo futuro, ma il 44% di loro non ha ancora le idee chiare. Il 52% pensa già al mondo del lavoro Tra i principali fattori che alimentano l’indecisione, c’è il pensiero già orientato all’occupazione futura, il 52% degli intervistati infatti ha detto di avere paura di non trovare lavoro dopo gli studi. I timori sono legati soprattutto alla situazione del nostro Paese, con il 63% che sta già considerando l’ipotesi di lavorare o studiare ... Leggi la notizia su tg24.sky

