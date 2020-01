Sci di fondo, frattura a una costola per Stina Nilsson. Dovrà stare ferma almeno sei settimane! (Di lunedì 6 gennaio 2020) Brutta tegola per la squadra svedese di sci di fondo. Stina Nilsson Dovrà rimanere ferma per sei settimane. Lo ha rivelato la federazione Tre Kronor in un comunicato stampa pubblicato nella serata odierna. La ventiseienne scandinava, ritiratasi dopo le prime battute del Tour de Ski, è infatti vittima di una frattura da stress a una costola. “Soffrivo di dolori alla gabbia toracica da diverso tempo, ma li ho spesso ignorati. Tuttavia, subito dopo le gare di Planica, sono aumentati in maniera importante. Ero convinta di poter partecipare al Tour de Ski, ma a Lenzerheide ho capito che la situazione era diventata insostenibile” ha spiegato la diretta interessata che, una volta tornata in Svezia, si è sottoposta agli esami del caso, dai quali è emersa la reale entità delle sue sofferenze. I tempi di recupero non si annunciano banali. Secondo Magnus Oscarsson, medico della squadra svedese di ... Leggi la notizia su oasport

GassmanGassmann : Quando un attore è sotto contratto e durante la lavorazione di un film o serie televisiva, in vacanza nn può sciare… - AlpeCimbra : RT @FondoItalia: “Ri-fondiamo lo sci nordico”: in Alpe Cimbra si punta al rilancio dell'attività - AlpeCimbra : RT @GdelleValli: Il rilancio dello sci di fondo sull’Alpe Cimbra -