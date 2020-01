Sandra Milo a Domenica In: “Mi butto sotto alla macchina del Papa” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Sandra Milo, ospite a Domenica In condotto da Mara Venier, è scoppiata in lacrime ricordando il suo passato, i processi e dopo aver visto alcune foto toccanti. Per l’artista di 86 anni il passato è stato alquanto complicato sia per i figlia, sia per la carriera professionale. Sandra, infatti, ha raccontato di un film di Federico Fellini nel quale avrebbe dovuto recitare al fianco del grande regista. “Ho mollato il cinema per stare con i miei figli – ha confessato Sandra -, ho rinunciato a fare un film con Fellini. Ho affrontato 44 processi, quasi più di Berlusconi”. Mara Venier riconosce un tratto comune che lega le due donne: “Abbiamo entrambe un grande amore per le nostre mamme e un grandissimo amore per i nostri figli e non è stato affatto facile, come sappiamo. La nostra storia è molto simile”. Sandra Milo a Domenica In Sono momenti toccanti ... Leggi la notizia su notizie

