Sampdoria, Ranieri: «Abbiamo sbagliato troppi gol ma non c’è amarezza» (Di lunedì 6 gennaio 2020) Le parole del tecnico della Sampdoria al termine della partita pareggiata contro il Milan Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri si tiene stretto il pareggio ottenuto a San Siro contro il Milan. Questo il suo commento ai microfoni di Sky Sport. MATCH – «La prestazione è stata ottima: compattezza, la continuità nelle azioni. Avevamo fatto gol, peccato per il fuorigioco di mezzo piede. La squadra si è espressa bene e sono contento. Non c’è amarezza. Quando vieni qua sai che devi fare una partita perfetta per vincerla. Ma Abbiamo sbagliato troppi gol. Due punti in più ci avrebbero fatto piacere». INFORTUNATI – «Domani valuteremo con il dottore, a me non ha ancora detto nulla. Per Depaoli è la terza volta sulla stessa caviglia: si rimette, si allena bene e poi si fa male al primo contrasto. Ramirez anche lui stava in gran forma, il primo infortunio sotto il ginocchio ... Leggi la notizia su calcionews24

