Rula Jebreal rinuncia Sanremo 2020 ma potrebbero arrivare altri 2 Big (Di lunedì 6 gennaio 2020) Rula Jebreal rinuncia a Sanremo 2020. La notizia era stata data come indiscrezione qualche giorno fa, ma è diventata ufficiale a seguito delle dichiarazioni che la diretta interessata ha rilasciato in una sua recente intervista a Repubblica. Rula Jebreal non sarà a Sanremo 2020 Il monologo per la prima serata era già in fase di preparazione, ma la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020 era sospettata da pochi, almeno prima del clamoroso spoiler di Dagospia che per primo aveva parlato del suo ingaggio come co-conduttrice. La possibilità della sua presenza aveva creato un certo fermento, tanto che la stessa Jebreal dichiara di essere stata contattata da Rai per rinunciare spontaneamente, così come ha raccontato a Gad Lerner per Repubblica. Sabato scorso mi hanno telefonato pregandomi di fare io il passo, di rinunciare spontaneamente. Mi sono rifiutata. Gli ho mandato un ... Leggi la notizia su optimaitalia

