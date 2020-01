Rassegna stampa di lunedì 6 gennaio: le prime pagine dei quotidiani (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCronaca, politica, attualità, cultura e sport. Tutto sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, lunedì 6 gennaio 2020. Sfoglia la gallery di Anteprima24. See image gallery at www.anteprima24.it L'articolo Rassegna stampa di lunedì 6 gennaio: le prime pagine dei quotidiani proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

forzaroma : ???#Fazio sarà disponibile, #Cristante convocato #ASRoma - MilanNewsit : Corriere dello Sport: 'Ibra in panchina. C’è Piatek' - alepallo : I miei due regali dalla befana: - l'alba sotto; - una rassegna stampa extended condotta da @giulia_crivelli -