Perché per Violante la prescrizione non deve essere abolita (Di lunedì 6 gennaio 2020) “È una legge sbagliata. Ancora più sbagliato è giustificarla con il fatto che ci aiuterà ad avere processi più brevi, Perché al contrario essi si allungheranno. Inoltre il nuovo regime espone anche chi è stato assolto in primo grado al rischio di restare sotto processo a vita”. È il giudizio dato dall'ex presidente della Camera dei deputati, il pd Luciano Violante, sull'abolizione dal primo di gennaio della prescrizione dopo il primo grado di giudizio nel corso di un'intervista a Libero Quotidiano. Violante dice di capire “l'esigenza del Cinquestelle di evitare che imputati facoltosi assistiti da principi del foro sfuggano alla giustizia grazie alla prescrizione”, ma aggiunge anche che non si può “far pagare a sessanta milioni di italiani la tua battaglia contro un manipolo ridotto di accusati eccellenti” in quanto “siamo arrivati da un po' alla sostituzione del principio di non ... Leggi la notizia su agi

Capezzone : +++Ieri a @staseraitalia #staseraitalia+++ Clippino 3 (grazie a @Carlo_bis) Asfaltatina conclusiva a Faraone sulla… - BrunoVespa : Il biglietto per visitare @Petra , Giordania, 65 euro. Un milione di visitatori, fiume di italiani. @Pompei 15 euro… - NicolaPorro : Cosa si nasconde dietro al concorsone per diventare consigliere parlamentare e perché coinvolge il Presidente Rober… -