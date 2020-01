Oldenburg-Venezia, EuroCup basket 2020: programma, orario, tv e streaming (Di lunedì 6 gennaio 2020) Mercoledì 8 gennaio l’Umana Reyer Venezia esordirà nelle Top 16 di EuroCup 2019-2020 di basket: come primo match del girone F il calendario le ha assegnato la trasferta in Germania sul campo dell’Oldenburg. Il programma dell’incontro prevede un orario d’inizio alle 20.00, si giocherà presso la Grosse EWE Arena. La squadra di Walter De Raffaele si presenta da testa di serie numero uno del girone, dal momento che nella prima fase ha chiuso al primo posto del gruppo B con il record di 8-2, costruito con una serie ancora aperta di otto vittorie consecutive a rimediare a una falsa partenza. Il percorso dell’Oldenburg ha avuto un andamento simile: i tedeschi avevano iniziato malissimo l’avventura europea con tre sconfitte in altrettante partite, ma sono riusciti poi a rimediare egregiamente chiudendo in terza posizione con lo score di ... Leggi la notizia su forzazzurri

