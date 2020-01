Napoli, chiusi Amrabat e Rrahmani: opzione per Kumbulla (Di lunedì 6 gennaio 2020) Napoli, chiusi Amrabat e Rrahmani: opzione per Kumbulla Ciro Venerato, collega della Rai esperto di calciomercato è intervenuto ai microfoni della Domenica Sportiva su Rai 2 per parlare del mercato del Napoli. “Fatta per Amrabat e Rrahamani i due arriveranno entrambi a giugno in azzurro. L’operazione verrà ratificata a gennaio ma sarà ufficiale solo a giugno: costo totale 30 milioni. Con il Verona poi è stato anche opzionato anche Kumbulla”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Montanari: “De Laurentiis ha scelto di investire nel Bari” UFFICIALE – Perugia, esonero per Oddo: scelto il nuovo tecnico, ci sarà lui per la gara al San Paolo Lobotka-Napoli, arriva l’assist dal tecnico del Celta Vigo: le dichiarazioni di Garcia FOTO – Il Napoli ricorda Pino Daniele: con un bellissimo post social! La Fiorentina si fa sotto per Politano, il Napoli è avvisato Lobotka-Napoli – Le ... Leggi la notizia su forzazzurri

robedibasile : @carusof77 @matteosalvinimi @RadioCRC_Napoli Dopo gli ospedali chiusi di domenica, i ristoranti saranno aperti di lunedi? - anonimanapolet1 : Allert vento e gelo, a Napoli parchi chiusi: «Attenzione agli alberi e ai pali». Il comune consiglia di camminare… - zazoomblog : Allerta meteo a Napoli: chiusi parchi cittadini e cimiteri - #Allerta #meteo #Napoli: #chiusi -