Meningite: domani ambulatori aperti a Sarnico (Di lunedì 6 gennaio 2020) Aspettando il vertice che si terra’ domani a Villongo (Brescia) tra gli amministratori locali e l’assessore regionale Giulio Gallera, malgrado la giornata di festa nel terzo giorno di vaccinazioni a tappeto contro la Meningite si sono registrate ancora lunghe code agli ambulatori. Da domani saranno possibili le vaccinazioni a Sarnico alla Guardia medica in via Faccanoni dalle 9 alle 12.30, i biglietti d’accesso saranno distribuiti dalle 8 dalla Polizia locale.L'articolo Meningite: domani ambulatori aperti a Sarnico Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

forzedellordine : #Bergamo, #meningite ancora code per vaccini. Domani tocca alle scuole a vaccinarsi - CALCIOGEMINI : Meningite nel Bergamasco, domani al via vaccinazioni in scuole e ditte - ant_boemio : RT @SkyTG24: Meningite nel Bergamasco, domani al via vaccinazioni in scuole e ditte -