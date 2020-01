M.O,Conte: missione Ue contro la guerra

Conte, intervistato da Repubblica,a fronte della crisi Iran-Usa. "Preoccupati" ma "vigili" per la presenza dei militari italiani nella regione: "Stiamo facendo e faremo il possibile per garantire la sicurezza dei nostri militari", afferma Conte. Per Conte occorre "promuovere un'azione europea forte e coesa per richiamare tutti a moderazione e responsabilità", favorire la "de-escalation" ed evitare "di superare un punto di non ritorno".(Di lunedì 6 gennaio 2020) "Abbassare la tensione attraverso i canali della diplomazia". Questa la priorità secondo il premier, intervistato da Repubblica,a fronte della crisi Iran-Usa. "Preoccupati" ma "vigili" per la presenza dei militari italiani nella regione: "Stiamo facendo e faremo il possibile per garantire la sicurezza dei nostri militari", afferma. Peroccorre "promuovere un'azione europea forte e coesa per richiamare tutti a moderazione e responsabilità", favorire la "de-escalation" ed evitare "di superare un punto di non ritorno".(Di lunedì 6 gennaio 2020)

