Lutago e Senigallia: due notti di stragi sulla strada (Di lunedì 6 gennaio 2020) Sei vittime giovanissime e undici feriti. È questo il bilancio dell’incidente stradale che ha sconvolto Lutago, in Valle Aurina, la notte del 5 gennaio scorso. Alla guida della sua Audi TT, l’automobilista Stefan Lechner ha centrato in pieno un gruppo di ragazzi tedeschi che stavano rientrando in albergo dopo avere trascorso la serata al pub. Diciassette giovani, di cui sei morti sul colpo: Rita Felicitas Vetter, Julius Valentiin Uhlig di Colonia, Katarina Majic, Julian Vlam di Siegen, Rita Bennecke di Remschied e Philipp Schulte che avrebbe compiuto 23 anni tra pochi giorni. Quasi tutte le vittime erano originarie della Westfalia. «Avvocato ho fatto un incidente, ti prego aiutami, aiutami», ha detto Lechner al telefono con il suo avvocato Alessandro Tonon, subito dopo il terribile impatto. Viaggiava a 100 all’ora ed era al volante nonostante avesse bevuto molto ... Leggi la notizia su vanityfair

