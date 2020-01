LIVE Napoli-Inter 1-3, Serie A 2020 in DIRETTA: Lautaro Martinez e Lukaku firmano la vittoria per i nerazzurri. Pagelle e highlights (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE embedit snippet=”adsense-articolo” LA CRONACA DELLA PARTITA VIDEO HIGHLIGHTS Napoli-Inter 1-3 PAGELLE Napoli-Inter 1-3 22.50 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! Pagelle: Napoli (4-3-3): Meret 5.5; Hysaj 5.5 (81′ Lozano s.v.), Di Lorenzo 5, Manolas 5.5, Mario Rui 6; Allan 6, Fabian Ruiz 5.5 (84′ Llorente s.v.), Zielinski 6.5; Callejon 6, Milik 6.5, Insigne 6.5. Allenatore: Gattuso 6. Inter (3-5-2): Handanovic 6.5; Skriniar 6.5, de Vrij 6.5, Bastoni 6; Candreva 6, Gagliardini 6 (56′ Barella 5.5), Brozovic 6, Vecino 6 (73′ Sensi 6), Biraghi 6; Lautaro Martinez 6.5, Lukaku 7.5 (88′ Borja Valero s.v.). Allenatore: Conte 7.5 22.45 Inter che domina nel primo tempo e soffre nel secondo tempo ma con il guizzo di Lautaro dopo la doppietta di Lukaku riesce a portare i punti necessari per ... Leggi la notizia su oasport

