LIVE Dakar 2020, tappa 6 gennaio in DIRETTA: Alonso in grave ritardo! Comanda Al Rajhi tra le auto, Branch vince tra le moto (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SECONDA tappa – MOTO 10.54: Situazione molto difficile per Fernando Alonso che ancora non ha un crono al km 214. Dopo il passaggio di 27 equipaggi, tra le auto, austriano in compagnia di Marc Coma è stato rallentato da un problema tecnico dopo 160 km e di fatto ancora si hanno sue notizie. Nel frattempo Comanda sempre il saudita Al-Rajhi con 6’06” di vantaggio sul sudafricano De Villiers e con 7’18” sul russo Vasilyev al passaggio del km 264. 10.26: Per quanto riguarda i quad, il cileno Casale si sta rivelando anche oggi il riferimento: in sella alla Yamaha il sudamericano, al km 214, precede il polacco Sonik (Yamaha) di 5’24” e il francese Vitse (Yamaha) di 7’21”. Salvo colpi di scena, la graduatoria pare essere già delineata. 10.23: Per quanto concerne le auto, Comanda ... Leggi la notizia su oasport

