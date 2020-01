Libia | le forze di Haftar | “Abbiamo conquistato Sirte” Dal 2016 era controllata dalle

Libia .Forze Haftar : in scuola 70 vittime : 03.06 Le forze del generale Haftar sostengono di aver causato almeno 70 vittime nel raid aereo contro l'accedemia militare di Tripoli. Sulla pagina facebook della "divisione informazione di guerra" delle forze di Haftar si legge anche che l'attacco è stato compiuto per risponderere al bombardamento turco" compiuto "all'alba.

Drone italiano precipita in Libia. Incertezza sulle cause : "Abbattuto dalle forze di Haftar o problema tecnico" : Drone italiano precipita in Libia. Ancora da chiarire le cause. Sarebbe stato “abbattuto” dalla contraerea delle forze del generale ribelle Khalifa Haftar. Lo sostiene il sito Libya Akhbar citando un generale capo delle “sale operative della regione occidentale”, che definisce il velivolo “un Drone ostile abbattuto dalla difesa antiaerea a nord di Tarhouna”. “Il conflitto in Libia non c’entra ...