La Turris non si ferma più: 3-2 al Vis Artena, report e tabellino (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Il 2020 della Turris comincia con un’importante vittoria interna contro la Vis Artena. La squadra di Fabiano gioca un primo tempo perfetto andando avanti di tre gol, salvo poi rilassarsi nella ripresa. Di seguito il racconto della gara. La formazione di casa mette subito le cose in chiaro segnando dopo pochi secondi dal fischio d’inizio. Aliperta dalla linea di centrocampo trova “il gol della domenica” superando Manni, complice anche un vento forte che indirizza ancor meglio la sfera verso la porta avversaria. La Vis Artena accusa il colpo e crolla sotto i ritmi dei torresi, che raddoppiano al 13esimo con l’autorete di Manni. Il portiere devia sfortunatamente dopo una gran conclusione di Alma che si stampa sul palo e finisce proprio sulle spalle dell’estremo difensore ospite. Il 3-0 è un replay ... Leggi la notizia su anteprima24

corpallone : Turris: Fabiano non si ferma, ma la Torres non molla - IgorTraboni : C’è Il Latte Dolce. Ma anche il Giana Erminio. E poi Fanfulla, Gladiator, Turris-Torres-Tharros (e non è uno sciogl… -