Juventus a valanga sul Cagliari: 4-0 con triplo Ronaldo e gol Higuain (Di lunedì 6 gennaio 2020) Juventus e Cagliari si affrontano per la 18esima giornata di Serie A. I campioni d'Italia in carica, che in campionato sono reduci dall'1-3 sul campo della Sampdoria, vogliono tuttavia... Leggi la notizia su ilmattino

Juventus valanga Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Juventus valanga