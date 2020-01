Il web contro Michelle Williams ai Golden Globes: "Come puoi essere felice di aver abortito?" - (Di lunedì 6 gennaio 2020) Mariangela Garofano Ai Golden Globes 2020, l'attrice Michelle Williams ha colto l'occasione per lanciarsi in un discorso dedicato alle donne e alla libera scelta di poter abortire. Ma non tutti sembrano aver gradito e il web l'ha duramente criticata Ci sono stato momenti commoventi ai Golden Globes 2020. Dalle lacrime di Nicole Kidman per i terribili incendi che stanno divampando in Australia, all’appello di Russell Crowe, premiato Come miglior attore in una serie tv. Rimasto in Australia, l’attore de Il Gladiatore ha scritto un messaggio, letto da Jennifer Aniston, che invita all’uso di energie rinnovabili. Ma c’è stato un discorso che più di tutti ha diviso il web: quello di Michelle Williams, che visibilmente incinta in un abito stile peplo arancio e un’acconciatura anni 20, è stata premiata per la serie tv Fosse/Verdon. L’attrice di Dawson’s Creek ha colto l’occasione ... Leggi la notizia su ilgiornale

