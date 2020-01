Guida Tv martedì 7 gennaio, i programmi di oggi (Di lunedì 6 gennaio 2020) Guida tv martedì 7 gennaio – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Non c’è più religione Rai 2 ore 21:15 Il Molo Rosso 1a Tv 2×01-02 (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:15 #Cartabianca Canale 5 ore 21:40 Quando un Padre 1a Tv Rete 4 ore ore 21:30 Fuori dal coro Italia 1 ore 21:30 La pupa e il secchione e viceversa La7 ore 21:15 dimartedì Tv8 ore 21:25 Hancock Nove ore 21:25 Redemption – Identità nascoste Serie Tv e Film in Tv Guida Tv martedì 7 gennaio Le Serie Tv in Chiaro TopCrime ore 21:35 Chicago PD 3×15-16 Giallo ore 21:10 Profiling 2×11-12 Spike ore 21:30 Sherlock 1×01 Rai Premium ore 21:20 Maria Teresa mini Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium Sky Atlantic ore 21:15 The Race – Corsa mortale 1×07-08 Finale 1a Tv Fox ore 21:00 MacGyver 3×12-13 1a Tv Sky FoxLife ore 21:00 The Good Doctor ... Leggi la notizia su dituttounpop

