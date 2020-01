Foto dal vivo di OnePlus 8 Lite: non un top di gamma, ma lo sembra (Di lunedì 6 gennaio 2020) Dopo aver fatto la conoscenza dei Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite, eccoci qui pronti a parlarvi anche del OnePlus 8 Lite, che si è esibito in alcuni scatti dal vivo (quella che trovate come anteprima dell'articolo). L'immagine, trapelata dal portale 'ithome.com', fa capolino ad un filmato in cui viene ripreso anche il CEO Pete Lau, dove il prodotto, presumibilmente, viene mostrato per sbaglio. Un dettaglio in particolare non è passato inosservato: il OnePlus 8 Lite potrebbe avere ben tre Fotocamere posteriori, non due come si poteva immaginare. Non mancherà chiaramente il flash LED, mentre tutti gli altri particolari estetici sembrano rispecchiare le indiscrezioni finora emerse. Non sappiamo darvi indicazioni più approfondite circa il trittico di Fotocamere posteriori che probabilmente debutteranno sul OnePlus 8 Lite, sebbene si possa fin da ora ipotizzare non mancheranno un ... Leggi la notizia su optimaitalia

Corriere : Golden Globes 2020: il red carpet Dal nero chic di Jennifer Aniston allo spezzato di Margot Robbie - xharoldaf : RT @chocoila: guardate questa foto dell’Australia in fiamme vista dalla stazione orbitante e dal satellite. è impressionante #PrayForAust… - pastaalpestoo : RT @chocoila: guardate questa foto dell’Australia in fiamme vista dalla stazione orbitante e dal satellite. è impressionante #PrayForAust… -