Fosso Imperatore, vasto incendio distrugge capannone (FOTO) (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoUn vasto incendio ha coinvolto e distrutto nella tarda serata di ieri la Party &Co una ditta specializzata in pavimentazione industriali nella zona di Fosso Imperatore a Nocera Inferiore. Per ore al lavoro i vigili del fuoco di Nocera e Salerno che hanno cercato di evitare che le fiamme si propagassero ai quattro capannoni vicini. Sul posto il presidente del Coifim, il consorzio di imprenditori di Fosso Imperatore, Gaetano Gambardella. Il sindaco di Nocera Inferiore, considerato che i fumi derivanti dall’incendio che si è propagato il località Fosso Imperatore potrebbero causare situazioni di difficoltà respiratorie ha chiesto ai cittadini residenti nel raggio di 1 Km dal sito del capannone di tenere precauzionalmente chiuse porte e finestre delle proprie abitazioni fino alla verifica delle condizioni di salubrità ... Leggi la notizia su anteprima24

