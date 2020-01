FIFA 20, EA svela la Squadra dell'Anno (Di lunedì 6 gennaio 2020) Attraverso un comunicato stampa, EA ha svelato la Squadra dell'Anno di FIFA 20 con una formazione stellare formata dai calciatori che si sono distinti per le loro performance nel corso dell'Anno che si è da poco concluso. Di seguito potete dare uno sguardo all'elenco dei giocatori scelti per quest'Anno.I Giocatori TOTY sarAnno disponibili nei pacchetti FUT per un periodo limitato. I videogiocatori possono dare da oggi il proprio voto per eleggere il dodicesimo campione che andrà a far parte di questo TOTY. Questa settimana sarAnno anche svelati i rating dei giocatori, tutti gli aggiornamenti sarAnno annunciati anche su Twitter.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

Nasce la eSerie A! Svelato il logo ufficiale! Si giocherà su FIFA 20? : Anche in Italia verrà finalmente organizzato un campionato ufficiale “virtuale”, patrocinato direttamente dalla Lega Serie A: ad annunciarlo, durante il Social Football Summit che si sta svolgendo a Roma, è stato l’a.d. della Lega, De Siervo, che ha Svelato anche quello che sarà il logo ufficiale del torneo competitivo, la eSerie A TIM Tutti i […] L'articolo Nasce la eSerie A! Svelato il logo ufficiale! Si giocherà su ...

FIFA 20 Road to the Final – Verso la finale : tornano le card live dedicate alla Champions League ed all’Europa League! Svelata la prima squadra! : Con un messaggio pubblicato sui canali Social EA Sports ha annunciato il ritorno nella modalità Fifa Ultimate Team (FUT) dell’evento dedicato alla Champions League denominato “Road to the Final” (in italiano Verso la Finale)! Durante l’evento come accaduto lo scorso anno verranno rilasciate carte dedicate alla Champions “live”, ossia con statistiche dinamiche, sullo stile di quelle […] L'articolo Fifa 20 ...