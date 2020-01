Crisi Usa-Iran, il web ironizza e rimpiange Craxi: “Ah se ci fosse lui, invece abbiamo Di Maio” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Crisi Usa-Iran, il web ironizza e rimpiange Craxi: “Ah se ci fosse lui, invece abbiamo Di Maio” “Ah se ci fosse Craxi, il gran leone della politica estera, e invece c’è Di Maio”. L’ironia più pungente, come sempre, è del popolo del web sui social in questi giorni particolarmente tesi dopo il raid Usa che ha provocato la morte del generale Iraniano Qassem Soleimani e aperto un possibile fronte di guerra tra Iran e Stati Uniti. E in molti, moltissimi, nel parlare del ruolo dell’Italia nello scacchiere internazionale, hanno ricordato Bettino Craxi, oggi che sono ormai passati 20 anni dalla sua morte. E, ricordando il segretario del Partito Socialista Italiano che fu premier tra il 1983 e il 1987, ne hanno esaltato le doti per quanto riguardava la gestione della politica estera, uno degli ambiti in cui il Belpaese viene accusato di aver dimostrato fin ... Leggi la notizia su tpi

Avvenire_Nei : L'Iraq caccia gli americani. Guerra di parole tra Usa e Iran - vaticannews_it : #3gennaio, #Iran Il cardinale Peter Turkson, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale,… - PaolaTacconi : RT @LaNotiziaTweet: Crisi Usa-Iran, #Conte: “Evitare un’ulteriore escalation. Prioritario promuovere un’azione europea. Anche per la #Libia… -