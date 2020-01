Commozione ad Alcamo, il cane entra in ospedale per fare visita al suo padrone (VIDEO) (Di lunedì 6 gennaio 2020) Un cane, un pastore tedesco, arriva in ospedale alla ricerca del suo padrone. È accaduto ad Alcamo, in provincia di Trapani. Rex va alla ricerca del suo padrone all’interno dell’ospedale alcamese e le tenere immagini commuovono il web con un VIDEO diventato virale. “ospedale di Alcamo 03/01/2020 un pastore tedesco arrivato al pronto soccorso ignorando tutta la gente, girando dappertutto, annusando il pavimento, seguendo l’odore del suo padrone, salendo sino al terzo Piano va a trovare il suo padrone che era lì stava effettuando una visita medica”. Una storia a lieto fine quella del pastore tedesco Rex e del suo padrone che si sono riabbracciati al termine della visita. https://www.direttasicilia.it/wp-content/uploads/2020/01/getfvid 82556879 2674892422624836 2279188193066614784 n.mp4 Commozione ad Alcamo, il cane entra in ospedale per fare ... Leggi la notizia su direttasicilia

