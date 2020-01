BMW - Ces 2020, debutta il prototipo i3 Urban Suite (Di lunedì 6 gennaio 2020) La BMW presenterà al Ces di Las Vegas la concept i3 Urban Suite, una vettura basata sul modello elettrico attualmente in commercio e studiata per offrire un'esperienza premium personalizzata. Con questo prototipo, la Casa tedesca rivelerà al pubblico la propria visione sulla mobilità del futuro.Le piccole limousine tra Monaco e Las Vegas. Non si parla di guida autonoma, ma di un concetto molto più vicino alla realtà di oggi. L'idea di base del progetto, infatti, è dare la possibilità ai passeggeri di vivere un viaggio Urbano come un'esperienza di prima classe. Per questo motivo, la i3 Urban Suite non sarà solo esposta nello stand della BMW, ma potrà anche essere provata su strada grazie a una flotta di vetture, convertite in maniera analoga, che circoleranno sulle strade di Monaco e di Las Vegas durante i giorni dell'evento: attraverso un'app dedicata, sarà possibile ... Leggi la notizia su quattroruote

