Tuttosport: il Napoli non abbandona la pista Koutris, piace a Gattuso (Di domenica 5 gennaio 2020) Napoli completamente proiettato sul mercato alla ricerca dei calciatori che possano completare l’organico da mettere a disposizione di Gattuso per permettergli di recuperare lo svantaggio collezionato in campionato. La missione resta recuperare posizioni utili in classifica per un posto in Champions nella prossima stagione. Una delle richieste del nuovo tecnico è quella di un terzino che possa sostituire Mario Rui dal momento che non si riesce a recuperare Ghoulam per quella posizione. Secondo quanto riporta oggi Tuttosport, uno dei nomi che piace a Gattuso è quello di Koutris, anche se la poca esperienza del calciatore non convince a pieno Giuntoli “Non è ancora decollata la pista Rodriguez, tanto è vero che il Milan sta ascoltando le proposte del Psv. Per Acuna lo Sporting chiede 20 milioni a fronte dei 15 proposti dal Napoli. Sull’argentino, però, è tornata in pole ... Leggi la notizia su ilnapolista

RafAuriemma : RT @_SiGonfiaLaRete: #rassegnastampa #Tuttosport #Calciomercato Ecco quando si chiude per #Lobotka Il #Napoli stringe i tempi??https://t.co… - _SiGonfiaLaRete : #rassegnastampa #Tuttosport #Calciomercato Ecco quando si chiude per #Lobotka Il #Napoli stringe i tempi??… - napolista : Tuttosport: il #Napoli non abbandona la pista #Koutris, piace a #Gattuso Il recupero completo di #Ghoulam ai livel… -