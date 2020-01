Tour de Ski 2020, Anna Comarella: “Soddisfatta della prima posizione nella classifica Under 23” (Di domenica 5 gennaio 2020) Si è chiuso con una prestazione abbastanza incoraggiante sulla temibile salita del Cermis il Tour de Ski di Anna Comarella, ampiamente la migliore delle italiane sia nella tappa odierna che in classifica generale della manifestazione. La 22enne delle Fiamme Oro è arrivata quindicesima sul traguardo a 2’47” dalla vincitrice Therese Johaug con una gara in progressione nel finale dopo aver fatto fatica sulle prime rampe dell’ascesa che le ha permesso di chiudere il Tour de Ski in diciottesima piazza assoluta ed in prima posizione nella graduatoria riservata alle Under 23. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Anna Comarella ai microfoni di Fisi al termine della competizione odierna: “Sono molto contenta anche perché all’inizio della salita non ero messa benissimo. nella parte finale invece ho trovato un po’ di energia che mi ha aiutato a superare qualche avversaria. ... Leggi la notizia su oasport

ItaliaTeam_it : EVVAIII! ?? A Lenzerheide Federico #Pellegrino sul secondo gradino del podio nella sprint tl! RT per il fondista… - zazoomblog : Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2019-2020: la graduatoria dopo il Tour de Ski. Alexander Bolshunov in vetta… - sportface2016 : Sci di fondo, #Krueger trionfa nella mass start maschile della Val di Fiemme 2020, ma #Bolshunov vince il #tourdeski -