Si è suicidato Franco Ciani - l'attacco di Morgan allo Stato ‘democratico’ (Di domenica 5 gennaio 2020) Si è suicidato all'età di 62 anni in un albergo di Fidenza (Parma) Franco Ciani, musicista, autore, produttore ed ex marito di Anna Oxa. Secondo quanto riportato dall'Ansa, Ciani si sarebbe tolto la vita giovedì sera, con il corpo ritrovato venerdì mattina dai dipendenti dell'albergo. L'uomo sarebbe morto per soffocamento, utilizzando un sacchetto di plastica.Ciani scrisse di suo pugno due dei più celebri brani dell'ex moglie, ovvero Tutti i brividi del mondo (insieme a Gianni Belleno e Vittorio De Scalzi) e Ti lascerò (insieme a Franco Fasano, Fausto Leali, Fabrizio Berlincioni e Sergio Bardotti), che vinse il Festival di Sanremo del 1989, oltre a tutti i brani del disco È tutto un attimo e un altro classico come Quando nasce un amore (insieme a Piero Cassano ed Adelio Cogliati). Prima di uccidersi, l'uomo avrebbe lasciato un biglietto destinato al suo impresario Nando Sepe, in cui ... Leggi la notizia su blogo

